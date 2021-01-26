تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بإجراءات التصدي لـ«كوفيد19»

المصدر: دبي - وام

نظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورشتين تدريبيتين افتراضيتين، بمشاركة مديري ومسؤولي الموارد البشرية وموظفي الوزارات والجهات الاتحادية و1100 موظف.

حيث تم استعراض أبرز الجهود التي بذلتها الهيئة خلال جائحة (كوفيد19) لتقويض تداعيات الجائحة على منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الوزارات والجهات الاتحادية.

وتناولت الورشتان آليات تنفيذ تعميم الهيئة رقم 3 لسنة 2021، الذي أرسلته إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تحديث إجراءات التصدي لجائحة (كوفيد19) على مستوى الحكومة الاتحادية.

تفاعل

وأوضح حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أن الورشتين شهدتا تفاعلاً لافتاً من قبل وتم خلالهما تسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة خلال العام 2020، وتحديداً خلال تطبيق فترة العمل عن بعد، لضمان استمرار الوزارات والجهات الاتحادية في تقديم خدماتها لجمهور المتعاملين، والتأكد من توفير «الهيئة» لكافة خدماتها لموظفي الحكومة الاتحادية والجمهور عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية.

وأشار إلى أن الورشتين وضحتا الآليات الخاصة بتنفيذ تعميم «الهيئة» رقم 3 لسنة 2021، والذي نص على تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة (كوفيد19) على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة في مقار عمل الوزارات والجهات الاتحادية للموظفين والمتعاملين والموردين.

ولفت إلى أن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 يناير 2021، بحيث أصبح يتعين على موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام، في حال عدم تلقيهم جرعتي اللقاح.

وفيما يخص موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، فقد نص التعميم أنه يتعين عليهم إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل 7 أيام، وذلك على نفقة الموظف الخاصة، ويستثنى الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح (كوفيد19)، من ذلك كما يستثنى من هذا الإجراء الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية بالدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح، وفق حالتهم الصحية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» لهم كل 7 أيام.

فحص

أوضح حمد بوعميم أنه يتعين على شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه، التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية لإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» لموظفيها المتواجدين، أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 7 أيام، على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويُستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتي اللقاح.

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