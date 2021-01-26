«عون للخدمة المجتمعية» تضم أصحاب الهمم لفئات الجائزة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها السابعة، على مستوى جامعات ومدارس الدولة للعام الدراسي 2020 ـ 2021، حيث تمت هذا العام إضافة أصحاب الهمم للفئات المشاركة في فعاليات الجائزة، إلى جانب مضاعفة قيمة الجائزة لتصبح ثلاثة ملايين درهم.

مؤتمر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ويتناول موضوع الجائزة هذا العام دعم طلبة العلم، حيث تتنافس المؤسسات التعليمية في تحقيق هذا الهدف من خلال تبني مبادرات تسهم في تعزيز هذا المجال الحيوي. ونسبة للظروف الصحية الناجمة عن جائحة (كوفيد19) تم تعديل معايير تحكيم الجائزة لتكون عن بعد، بدلاً عن التحكيم الميداني في المؤسسات التعليمية المختلفة، وتقديم المشاركات إلكترونياً تمشياً مع الأوضاع الراهنة وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية السائدة في الدولة.

كلمة

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أكد سالم الريس العامري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اهتمام القيادة العليا للهيئة بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة، لذلك تجد جائزة عون الدعم والمساندة من المسؤولين في الهيئة، باعتبارها إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في غرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني والخيري بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإنسانية والخيرية.

دور

وأشار إلى أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به النشء والشباب في نهضة الدول وتقدمها، وقيادة المجتمعات الإنسانية نحو آفاق أرحب من التطور والازدهار، وقال إن دولة الإمارات عملت منذ البداية على تهيئة المناخ الملائم للشباب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتسخير طاقاتهم فيما ينفعهم ويعود بالفائدة على أسرهم ومجتمعهم والإنسانية جمعاء.

قيمة

تم تخصيص 30 ألف درهم، للحائز على المركز الأول بالنسبة للجائزة على مستوى الجامعات، و25 ألفاً للمركز الثاني، و20 ألفاً للمركز الثالث، وعلى مستوى المدارس تم تخصيص 25 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألفاً للثاني، و15 ألف درهم للمركز الثالث، وبالنسبة لرياض الأطفال تم تخصيص 15 ألف درهم للمركز الأول، و10 آلاف للمركز الثاني، و8 آلاف للمركز الثالث، إلى جانب 15 ألف درهم تم تخصيصها للمركز الأول على مستوى مراكز التأهيل، و10 آلاف للمركز الثاني، و8 آلاف درهم للمركز الثالث.

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