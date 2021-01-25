35 متحدثاً وخبيراً من 11 دولة يثرون المنتدى الإقليمي عن سرطان عنق الرحم

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف المنتدى الإقليمي حول سرطان عنق الرحم في دورته الثانية التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، يومي 27 و28 يناير الجاري، أكثر من 35 من خبيراً ومتخصصاً في الرعاية الصحيّة وصنّاع قرار من 11 دولة عربية وأجنبية.

ويأتي تنظيم المنتدى، الذي يعقد افتراضياً، بعنوان «تسريع جهود مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم»، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان.

ويناقش الخبراء وممثلون من التحالفات الوطنية والإقليمية لمكافحة سرطان عنق الرحم على مدى يومين، سبل دعم وتعزيز جهود إمارة الشارقة للحد من المعاناة الناجمة عن هذا النوع من المرض، بالإضافة إلى وضع الخطط والآليات التي من شأنها أن تتيح لشريحة أكبر من المجتمع الوصول إلى الخدمات الصحيّة والإرشادية للحد من الإصابة بالمرض.

ويتضمن المنتدى سبع كلمات رئيسة وعدداً من المحاور أهمها 2021: «أين وصلنا في جهود القضاء على سرطان الرحم»، و«مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة للمصابات بسرطان الرحم»، و«التوعيّة المجتمعيّة بسرطان الرحم»، و«دور التقدم والابتكار في منظومة مكافحة سرطان الرحم»، والتي تهدف إلى تحديد خطوات مبتكرة وعملية للحد من معدلات الوفيات للمصابات وإزالة العوائق التي تحول دون التمتع بصحة جيدة.

وعلى الرغم من أن سرطان عنق الرحم مرض يمكن الوقاية منه، إلا أن الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة وفورية على المستويين الوطني والدولي لمواجهة هذا المرض وخاصة في ظل التوقعات بارتفاع عدد حالات الإصابة به إلى 700 ألف حالة سنوياً بحلول عام 2030 وزيادة عدد الوفيات الناتجة عنه إلى 400 ألف حالة سنوياً.

35 خبيراً ومختصاً

ويتحدث في المنتدى، نخبة من الخبراء والمختصين والعاملين، في مجال مكافحة السرطان من بينهم، الأميرة دينا مرعد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، وسوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والدكتور لؤي شبابنة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وبيترا تينهوب بندر، مستشار تقني للصحة الجنسية والإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور نسيم بورغازيان، مسؤول فنيفي «يونايتد هيلثكير» الأمراض غير سارية - منظمة الصحة العالمية، والدكتورة جولي تورود، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المناصرة والشبكات في اتحاد السيطرة الدولية على السرطان، والدكتور كولم أومهوني، طبيب استشاري في الرابطة البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية، والدكتورة منى الكواري مديرة إدارة الرعاية الصحية التخصصية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة ابتهال فاضل، رئيس ومؤسس التحالف العالمي للأمراض غير السارية لإقليم الشرق المتوسط، وديين كيتا من غينيا - نائب المدير التنفيذي لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويتحدث أيضاً كل من الدكتورة سوسن الماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والدكتور شبل صحباني، المستشار الإقليمي للصحة الجنسية والإنجابية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وكمال فهمي، مسؤول طبي، الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والتحصين، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط، وزياد مهيرسي، «جلوبال هيلث ستراتيجي»، الولايات المتحدة الأمريكية، وحسين عبد الرحمن الرند.

وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتور سليمان أبو سريويل، رئيس اللجنة الوطنية للقاحات، وزارة الصحة الليبية.

ويشارك في المنتدي الدكتورة ثريا الرواحي، استشاري أول أمراض الأورام النسائية، المستشفى السلطاني في سلطنة عمان، وإلياز أسروف، وزارة الصحة والرعاية والرياضة الهولندية، ومصطفى بن حسّو، مركز محمد السادس لعلاج السرطان، المغرب، وليزا ستيفنز، مديرة شعبة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النمسا، والدكتور خالد الصالح، أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وهيذر وايت، المدير التنفيذي لـ«Together for Health»، الولايات المتحدة الأمريكية، والبرفيسور جمال أبو السرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، جامعة الأزهر، والدكتورة سيسيليا لاف، رئيسة شبكة الوقاية من سرطان عنق الرحم، الفلبين، وكيت سانجر، رئيس قسم الاتصال والشؤون العامة، «Jo’s Cervical Cancer Trust»، المملكة المتحدة، وتاميكا فيلدر، مؤسس «Cervivor Org»، وسمير الدرابي، مستشار الاتصال الإقليمي، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مصر، والدكتورة منى سرايا، مسؤولة طبية ورئيسة فريق الوقاية من السرطان ومكافحته في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة حياة سندي، كبير مستشاري رئيس العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عبدالله عبدالرحمن السميط، مدير عام جمعية العون المباشر، الكويت، وأنجا نيتشه، رئيس تعبئة الموارد والشراكات الاستراتيجية في برنامج العمل من أجل علاج السرطان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النمسا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز