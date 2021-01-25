«اجتماعية الشارقة» تطعم 120 مقيماً بدور الرعاية

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تقديم الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد 19» إلى كافة فاقدي الرعاية الاجتماعية من قاطني دور الرعاية الاجتماعية التابعة للدائرة والموظفين العاملين فيها؛ بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبلغ عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح نحو 120 فرداً من كافة فاقدي الرعاية الاجتماعية من فئة كبار المواطنين، وذوي الإعاقة، والمرأة المعنفة، والمرضى النفسيين والعقليين؛ وأصحاب الأمراض المزمنة ممن هم فوق سن 18 عاماً، وتستجيب حالتهم الصحية لأخذ اللقاح، بالإضافة إلى كافة الموظفين والعاملين في دور الرعاية الاجتماعية.

تطعيم

وأكدت مريم القطري، المدير التنفيذي لشؤون الرعاية والحماية الاجتماعية؛ أنه تم تقديم الجرعة الثانية من تطعيم كوفيد لقاطني دور الرعاية الاجتماعية من المنتسبين والموظفين العاملين فيها، بعد أن تم الانتهاء من الفترة المحددة للجرعة الأولى والمقدرة ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مضيفة أنه يتم تقديم اللقاح في دور الرعاية الاجتماعية عبر فريق طبي وتمريضي مؤهل ومدرب في تقديم التطعيمات، لا سيما بعد النتائج الإيجابية التي أكدت فاعليتها بنسبة عالية وضماناً لصحة هذه الفئة التي تحظى بسلسلة من الخدمات الصحية المستمرة.

وأشارت القطري؛ إلى أن دور الرعاية الاجتماعية تعد من أوائل المبادرين في تطبيق كافة الإجراءات الصحية والاحترازية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة قاطنيها؛ وتأتي هذه التطعيمات لتعزز درجة الأمان والوقاية لهذه الفئة، علاوة على أن الدور مهيئة مسبقاً بمختلف اشتراطات ومواصفات الإجراءات الصحية؛ والتي تشمل توفر الغرف الفردية والخدمات الأساسية.

ويبلغ عدد منتسبي دور الرعاية الاجتماعية نحو 204 منتسبين، خلال العام 2020؛ في كل من دار رعاية المسنين، ومركز حماية المرأة، وواحات الرشد للمرضى النفسيين والعقليين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال ودار الأمان المخصصة للأطفال الرضع بالمؤسسة العقابية والإصلاحية لشرطة الشارقة.

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