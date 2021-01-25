بلدية أبوظبي تدرب 100 طالب ضمن برنامج «إعداد»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت بلدية مدينة أبوظبي في برنامج التدريب المهني «إعداد»، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، بهدف تعريف طلاب التعليم الثانوي في الصفوف: (التاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر)، بقطاعات العمل وبيئاته المختلفة ومتطلباته، وإكسابهم المهارات الشخصية والمهنية، وإعدادهم للانخراط المبكر في سوق العمل، وتمكينهم من تحديد أهدافهم المهنية المستقبلية بعد إتمام برنامج التدريب العملي المهني.

ودربت البلدية ما يقارب 100 طالب من جميع إمارات الدولة في ورشة تم تنظيمها عن بُعد لمدة يوم عمل كامل ضمن البرنامج، تم خلالها تسليط الضوء على القطاع العقاري وأهميته وتأثيره في اقتصاد الدولة.

وعملت البلدية على تعريف الطلبة بالاختصاصات والقوانين المهمة المتعلقة بالقطاع والتطوير العقاري في إمارة أبوظبي، وكيف يتم رفع التنافسية الدولية بتعزيز الشفافية، وضمان حقوق المستثمرين، وجذب استثمارات دول العالم إلى إمارة أبوظبي.

وشهدت الورشة حماساً كبيراً من الطلاب ورغبة في التعلم والاطلاع على القوانين العقارية وعلى صلابة الاستثمار العقاري، حيث تم تعريفهم بالمشاريع العقارية في مدينة أبوظبي، ودور بلدية مدينة أبوظبي المهم في تحقيق أولويات القطاع العقاري، والعمل الذي يتم من خلال توفير بنية تحتية متميزة، وحفظ حقوق وأموال المستثمرين في المشاريع، وامتثال الجميع لكافة القوانين المنظمة لهذه العمليات.

كما تم في نهاية الورشة عمل اختبار تقييمي للطلاب المشاركين للوقوف على مدى استفادتهم من الورشة والمواضيع والمعلومات التي تم طرحها ومناقشتها خلالها، حيث اجتاز الطلبة الاختبار بكفاءة عالية، معربين عن استحسانهم لموضوع الورشة وكم المعلومات الهائل الذي وضع أيديهم على الكثير من النقاط المهمة في قطاع العقارات والاستثمار فيه.

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