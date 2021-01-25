ضابطان في شرطة عجمان يحصلان على الدبلوم المهني للرقابة والتفتيش

المصدر: عجمان - البيان

هنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ضابطين من شرطة عجمان لإتمامهما متطلبات الدبلوم المهني للرقابة والتفتيش من وزارة الداخلية، والذي تم تنظيمه ضمن مبادرات مكتب المفتش العام لتطوير الكادر البشري، وتزويده بالمعارف اللازمة في إطار خطة يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مركز التطوير المهني بالوزارة.

واستضاف قائد عام شرطة عجمان في مكتبه كلاً من: المقدم أحمد راشد السويدي نائب مدير مكتب القائد العام، والنقيب حميد أحمد سلطان الشامسي مدير فرع اللجان وفرق العمل، وهنأهما بحصولهما على الدبلوم المهني في الرقابة والتفتيش، متمنياً لهما مسيرة مزدهرة مكللة بالنجاح والتوفيق، مؤكداً أن شرطة عجمان تتميز بتميز منتسبيها.

وقدم كل من المقدم أحمد راشد السويدي والنقيب حميد الشامسي بحثاً بعنوان «الرقابة الإدارية ودورها في استشراف المستقبل»، وخلصت الدراسة إلى إمكانية توظيف العلوم والتكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام الرقابة الإدارية واستشراف المستقبل، والاعتماد على الأساليب والوسائل الحديثة في إنجاز الرقابة الإدارية، وذلك بإنشاء برنامج ذكي يقوم برصد كافة البيانات وتحليلها وتحديد المخاطر والأحداث المستقبلية التي يمكن أن تؤثر سلباً على تحقيق الاستراتيجيات والتوجهات المستقبلية للمؤسسة.

ويذكر أن الدبلوم المهني للرقابة والتفتيش أعده ونفذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، بواقع 130 ساعة تدريبية امتدت على مدار 6 أشهر من خلال التعليم «عن بُعد».

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