محمد بن راشد يطلق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا، رفقة أخي الشيخ سيف بن زايد، والشيخ منصور بن زايد، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، سياسة ومبادرات ومناهج وسلوكيات، تهدف لحماية أبنائنا في حياتهم الرقمية، والتي يقضون فيها أوقاتاً أكثر من الحياة الواقعية".

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