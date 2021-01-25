الطباعة ثلاثية الأبعاد تنقذ طفلاً من بتر قدمه في مستشفى بعجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

نجح أطباء من مستشفى ثومبي الجامعي في عجمان من إنقاذ فتى أفريقي (9) سنوات من بتر قدمه، حيث كان يعاني آلاماً شديدة في العظام والأنسجة الرخوة لقدمه اليمنى نتيجة رصاصة طائشة أصابته في موطنه بعد أن فقد الأمل، إلى أن تم توجيه أسرته بالمجيء به إلى الامارات، حيث تتوفر الإمكانات الطبية الحديثة التي قد تجنبه بتر قدمه، فتم إجراء عملية جراحية استغرقت 14 ساعة وتكللت بالنجاح، وذلك باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تم طباعة عظم متشابك من التيتانيوم يحاكي بنية العظام البشرية لتتم زراعته في قدم الطفل في الجراحة التالية التي تعتبر إنجازاً غير مسبوق للمستشفى والأولى من نوعها بالمستشفى والتي تكللت بالنجاح .

انقاذ

واكد الدكتور فيصل أمير، رئيس قسم الجراحة التجميلية والترميمية في مستشفى ثومبي أنه بعد التحليل المعمّق والتصوير المقطعي لأوعية قدم الطفل تبين أنه بالإمكان إنقاذ الطرف المصاب من خلال سلسلة من الجراحات والعلاجات المعقدة رغم التحدي الذي برز في توفير تغطية وتروية دموية مناسبة لإنقاذ القدم، فتم اجراء عملية سديلة حرة وعائية مجهرية كإجراء أولي، في عملية استغرقت ما يزيد على 14 ساعة، ثم أُعيد تقييم المريض باستخدام التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد، لإعادة تشكيل صورة عن العظام التالفة نتيجة الرصاصة، مبينا ان الطباعة ثلاثية الأبعاد تعد مجالاً ناشئاً في الجراحة الترميمية، حيث تتيح ترميم بنى معقدة من الجسم، الأمر الذي لم يكن ممكناً قبل خمسة أعوام.

فريق

ولفت إلى انه وبعد أيام من العمل مع فرق التصميم في دبي وألمانيا وبلجيكا، والذي ضم عددا من الاطباء تمت الطباعة ثلاثية الأبعاد لعظم من التيتانيوم لتتم زراعته في قدم الطفل في الجراحة التالية التي تعتبر إنجازاً غير مسبوق للمستشفى، مبينا ان الأطفال يتأثرون بأكثر من ثلث حوادث إطلاق النار غير المقصودة، وذلك في بيوت أصدقائهم أو جيرانهم أو أقربائهم. ولحسن الحظ، لا نشهد مثل هذه الإصابات في الدولة بفضل قوانين الحكومة الإماراتية الصارمة والبيئة الآمنة التي حرص قادة الدولة على تأمينها للمواطنين والمقيمين على حدّ سواء، مبينا ان العملية قد تكللت بالنجاح ويخضع الطفل حاليا إلى علاج فيزيائي مكثّف لإعادة التأهيل واستعادة مجال الحركة الكامل، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قريباً.

كادر

أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لقطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي: "تُعدّ هذه الجراحة الأولى من نوعها في مجال العلوم الطبية، الأمر الذي يؤكد كونها إنجازاً بارزاً واستثنائياً. ويفخر مستشفى ثومبي الجامعي بهذا الإنجاز الهام والذي يرسّخ مكانة الدولة في تحقيق أرقام قياسية في مختلف مجالات الحياة".

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