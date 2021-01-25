86,2 ألف خدمة إلكترونية أنجزتها "المعاشات" خلال 2020

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تم إنجازها في 2020 بلغت 86 ألفاً و291 خدمة مقارنة بنحو 99 ألفاً و310 خدمات إلكترونية خلال عام 2019 .

وقالت الهيئة إن الخدمات المنجزة تضمنت 13 خدمة ذات أولوية، وهي تسجيل جهة العمل، وتسجيل مؤمن عليه، وتسجيل مواطني دول مجلس التعاون، وتسجيل المؤمن عليه من أصحاب المهن الحرة، وتسجيل مواطني دولة الإمارات العاملين في دول مجلس التعاون، وضم مدة خدمة سابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وتقديم ورش توعوية تأمينية، والرد على استفسارات المتعاملين، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وصرف مستحقات تأمينية، وتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه تم خلال 2020 تسجيل 811 جهة عمل جديدة في الهيئة، و10,934 مؤمنا عليه، إضافة إلى تسجيل 1,090 مواطناً من دول مجلس التعاون الخليجي يعملون في دولة الإمارات و7 مواطنين من الدولة يعملون في دول مجلس التعاون في نظام مد الحماية التأمينية.

كما أنجزت الهيئة نحو 623 معاملة ضم مدة خدمة سابقة، في حين أنجزت 81 طلباً لشراء مدة الخدمة الاعتبارية، كما بلغ عدد الرد على استفسارات المتعاملين 10,466 استفساراً، بينما تم احتساب 1,086 طلب مكافأة نهاية خدمة ومعاش تقاعدي، في حين أنجزت 5,074 طلب صرف مستحقات تأمينية، في حين بلغ عدد معاملات تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين 34,510 تحديثات.

وبلغ عدد شهادات لمن يهمه الأمر الصادرة من الهيئة 21,576 شهادة، بمجموع خدمات بلغ 86 ألفاً و291 خدمة.

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