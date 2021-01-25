دفاع مدني عجمان يحذر من مخاطر التدفئة في الأماكن المغلقة

المصدر: وام

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم وأهمية الحرص على التقيد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

يأتي ذلك تماشياً مع حملة إجراءات السلامة في المنزل التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن خطتها التوعوية الرئيسية لعام 2021.

وأوضحت أن أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة مثل الفحم والحطب التي ينتج عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه في مكان غير جيد للتهوية خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.

وناشدت الأسر كافة عند استخدام الحطب ضرورة إشعال النار في موقع جيد مع تهوية المكان وإطفاء الفحم بعد استخدامه، وعدم إشعال النار في الأماكن المغلقة لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة، وإغلاق أجهزة التدفئة الكهربائية أثناء النوم وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها، حفاظاً على سلامتهم.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات وضرورة اتباع إرشادات السلامة.

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