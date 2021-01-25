"طرق دبي" تطلق برنامج "رخصة السلامة الذكية" لسلامة العاملين لديها

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات برامج معتمدة إلكترونياً للتدريب على السلامة، في إطار حرصها على التحسين المستمر لأداء الصحة والسلامة والبيئة (HSE) واستحداث مفاهيم مبتكرة لتحويل التطلعات إلى واقع.

وقد أُطلِقَت الباقة الأولى لهذه البرامج التدريبية بدءاً بمؤسسة القطارات بالهيئة في 16 مارس 2019 تحت اسم برنامج ترخيص السلامة الذكية المرموز اليه اختصارا بــ (S2L).

وتهدف مناهج التدريب الخاصة بالبرنامج، التي تتركز حول المخاطر الأكثر شيوعاً في أماكن العمل، إلى تمكين موظفي هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك العاملين في مشاريعها ومرافقها، من استيعاب ممارسات العمل القياسية، والتعرف على توقعات الهيئة، وتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة في جميع مواقع العمل، كما يهدف البرنامج إلى رفع الروح المعنوية للعاملين في الهيئة من خلال توفير مساحة عمل آمنة مع إيلاء أهمية قصوى لقضايا الصحة والسلامة والاستدامة البيئية.

ويُرسي هذا البرنامج المبتكر معايير جديدة في كيفية تنفيذ تدريب، في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، يرتكز على مصادر معرفية رصينة من حيث معايير التأهيل والصلاحية ومستويات الكفاءة فضلاً عن استيفاء متطلبات التحقق الإلكتروني.

ويستهدف برنامج التدريب ثلاثة مستويات للموظفين؛ حيث خُصص المستوى الأول للعمال، والمستوى الثاني للإدارة الوسطى، والمستوى الثالث (L3) للإدارة العليا، وتتفاوت البرامج حسب المسؤوليات والمناصب والتخصصات الوظيفية للمشتركين، ولذلك فإن البرامج مصممة خصيصاً لتلائم كل مجموعة من المجموعات المستهدفة على حدة. وبمجرد حضور المشارك، الذي يستوفي الحد الأدنى لمتطلبات الكفاءة، التي حددتها الهيئة لجلسة تدريبية لمدة ثلاث ساعات واجتياز الاختبار التحريري، سيتم تسجيله في نظام الاعتماد الالكتروني لرخصة السلامة الذكية. - تطبيق (سلامتي)- للهواتف المتحركة والمتوفر في (Android) و(iOS)، الذي تم تطويره خصيصاً لهذا البرنامج.

وتعليقاً على إنجازات البرنامج، قالت المهندسة ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "أكمل البرنامج في المرحلة الأولى تدريب 3343 مشاركاً من موظفي المقاولين من مختلف الجنسيات واللغات والشرائح السكانية. والآن سينتقل البرنامج إلى المرحلة الثانية، التي تهدف إلى تغطية موظفي هيئة الطرق والمواصلات."

وأضافت ندى: "سيعمل برنامج ترخيص السلامة الذكية بشكل يتناغم مع الجهود الهادفة لاستكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية للصحة والسلامة والبيئة في الدولة بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، ويسهم في تحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في تميّز هيئة الطرق والمواصلات، السلامة والاستدامة البيئية، إسعاد الناس، دبي الذكية."

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