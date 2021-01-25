شرطة رأس الخيمة تنقذ آسيوياً تعرض لإصابة خلال رحلة جبلية

المصدر: البيان الإلكتروني

بمساعدة بعض الأهالي، أنقذ فريق متخصص مشكل من قسم جناح الجو، وقسم الإسعاف والإنقاذ في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، آسيويا، في العقد الثالث من العمر، تعرض لإصابة خلال رحلة جبلية في وادي "ضاية" بإمارة رأس الخيمة.

وأوضح العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بتعرض رجل آسيوي، إلى إصابة خلال رحلة استكشافية بوادي "ضاية" وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص من رجال الإسعاف والإنقاذ، ورجال جناح الجو، وإرسالهم عبر مروحية شرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ لتقديم الدعم والعون اللازم، حيث تم مسح منطقة وادي ضاية وتحديد موقع المصاب، وتقديم الإسعافات الأولية له، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى صقر لاستكمال العلاج اللازم.

وأشاد العقيد طيّار اليمّاحي، بتعاون أهالي ومواطنين منطقة وادي ضاية، مع فريق شرطة رأس الخيمة المتخصص، في إنقاذ المصاب الآسيوي، مثمناً وعيهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية اتجاه كافة أفراد الجمهور باختلاف أعراقهم وثقافاتهم، وحرصهم واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني للجميع دون تمييز.

وناشد أفراد الجمهور من زوّار وسياح الإمارة، بأخذ الحيطة والحذر عند الذهاب إلى الرحلات الجبلية وبين الوديان، والأخذ باحتياطات الأمن والسلامة، والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، وإخطار الشرطة، والجهات المختصة برحلاتهم، حفاظاً على أمن وسلامة أرواحهم من الأخطار المحتملة في المناطق وعرة التضاريس.

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