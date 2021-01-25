"ديوا" تطلق منصة "هب ريح" للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن استراتيجيتها للتحول الذكي، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصة "هب ريح" التفاعلية الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مبادرة "شمس دبي" التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.

تهدف منصة "هب ريح" (عبارة باللهجة المحلية تشير إلى السرعة والكفاءة والإيجابية) إلى مساعدة الاستشاريين والمقاولين على تقييم تصاميم مشروعات "شمس دبي" والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة قبل تقديمها للهيئة. وتوفر المنصة التفاعلية خيارات تصميمية غير محدودة للمستخدم، إضافة إلى قاعدة بيانات أجهزة الطاقة الشمسية المعتمدة من الهيئة والتي تضم نحو 150 نوعاً من مختلف المصانع العالمية للمساعدة على اختيار أنسب الأجهزة والمعدات. وقد باشرت الهيئة بتدريب المهندسين والفنيين على استخدام المنصة ضمن برنامجها التدريبي للمهندسين والفنيين العاملين في شركات المقاولات والاستشارات.

وتعقيباً على إطلاق المنصة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن الحكومة الذكية تذهب للناس ولا تنتظر أن يأتوا إليها، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سموه وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية ومع المتعاملين بحلول ديسمبر 2021.

ويأتي إطلاق منصة "هب ريح" ضمن جهود الهيئة لضمان تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني وفق أعلى مستويات الجودة وأرقى المعايير العالمية، لا سيما مع النجاح الكبير الذي حققته مبادرة "شمس دبي"، حيث انتهت الهيئة بنهاية 2020 من ربط أكثر من 6,600 نظام شمسي بشبكة الهيئة بقدرة إجمالية تقارب 260 ميجاوات".

يشار إلى أن الهيئة توفر برنامجاً تدريبياً لاعتماد الاستشاريين والمقاولين المختصين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني ضمن مبادرة "شمس دبي"، يتضمن مواد علمية وتطبيقية تغطي الجوانب الفنية المتعلقة بتركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى تعريفهم بالمتطلبات الفنية ومعايير السلامة وإرشادات الهيئة المتعلقة بتركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية.

وقد نظمت الهيئة 23 دورة تدريبية حتى الآن، حصل من خلالها 770 مهندساً وفنياً على شهادة "خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية". ويبلغ عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة ضمن مبادرة "شمس دبي" 130 شركة، منها 116 شركة مقاولات و14 شركة استشارات هندسية.

يمكن التسجيل في الدورات التدريبية عبر الموقع الإلكتروني (www.dewa.gov.ae/shamsdubai) الذي يوفر معلومات عن الدورات التدريبية ومتطلبات التسجيل، إضافة إلى قائمة بأسماء المقاولين والاستشاريين المسجلين لدى الهيئة كاستشاري أو مقاول كهربائي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

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