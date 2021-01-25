ممثل منظمة اليونيسيف يشيد بجهود الإمارات في رعاية الأمومة والطفولة

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

أشاد الطيب آدم ممثل منظمة اليونيسيف لدى دول الخليج بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية الأمومة والطفولة.

وقال الطيب آدم في حديثه للبيان إن دولة الإمارات بذلت جهود كبيرة في دعم الأطفال وقضايا حقوق الطفل، كما انها خصصت قانوناً خاصاً لحماية حقوق الأطفال هو قانون وديمة كما خصصت الدولة العديد من الأنشطة والسياسات والبرامج لمساعدة الأطفال على النمو بشكل سليم.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي لتنصيب ماجد العصيمي كأول سفير للنوايا الحسنة في مكتب الخليج الذي أقيم صباح اليوم في مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم.

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