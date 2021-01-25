بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك تطلقان مشروع الخارطة الموحدة الشاملة للأراضي لإمارة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات وتوحيد قنوات الخدمة، وتعزيز ثقة المتعاملين من الملاك والاستشاريين والمستثمرين والمطورين العقاريين، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية على مستوى الامارة وإصدار خارطة موقعية شامله وموحدة، أطلقت بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك مشروع الخارطة الموحدة الشاملة للأراضي بإمارة دبي.

وفي هذه المناسبة قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " تأتي هذه الخطوة من منطلق حرص بلدية دبي على مواكبة التطورات وتلبية لاحتياجات المتعاملين، حيث تم العمل على تصميم نموذج موحد للخارطة الشاملة لإمارة دبي وإصدار خارطة موقعية تخطيطية وجغرافية شاملة مشتركة بين مختلف الجهات “بلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وسلطة دبي للتطوير، وواحة دبي للسلكون، ومؤسسة مدينة دبي للطيران (دبي جنوب)". بهدف إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك والاستفادة من الخدمات التي تقدمها حكومة دبي بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي".

وأضاف مدير عام بلدية دبي، وتعتبر بيانات الخارطة الموحدة الشاملة إحدى المدخلات الرئيسية لخطة التخطيط الحضري لإمارة دبي 2040، ومنصة البيانات العقارية المركزية.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن التعاون القائم بين دائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي ركز جهوده في دراسة رحلة المتعامل ووضع الحلول المبتكرة لتقليل عدد الخطوات والإجراءات والإسراع في إنجاز المعاملات المشتركة. ويعتبر مشروع الخارطة الموحدة خطوة متميزة سوف تكون أساس لمزيد من الخطوات تصب جميعها في صالح المتعاملين وإبراز مدينة دبي على أنها السباقة في مجال سهولة ممارسة الأعمال وتقليل الإجراءات".

وأضاف بن مجرن: "بادرت الدائرة بتسخير قاعدة بياناتها لخدمة هذا المشروع وإنجاحه بما تحتويه من معلومات دقيقة وتحدث بشكل يومي من خلال التصرفات العقارية. إن التوجيهات والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تكللت بهذا التكامل بين مختلف دوائر ومؤسسات حكومة دبي والتي من شأنها ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للمال والأعمال".

ومن جانبها قالت المهندسة مريم عبيد المهيري، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية: "أحد أهداف مشروع الخارطة الموحده انشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية لجميع الأراضي بدبي تشمل البيانات مالك الأرض والبيانات التخطيطية والطوبوغرافية للأرض وبيانات خدمات البنية التحتية.

وتتميز الخارطة الموحدة بعدة مميزات منها إلغاء زيارات المتعامل للجهات الحكومية لإتمام الخدمة واستبدالها بمنصات وقنوات اتصال ذكية، وتوحيد ترقيم الأراضي حسب نظام ترقيم الأراضي المستخدم في بلدية دبي بين جميع الجهات المشاركة، وانشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية على مستوى إمارة دبي.

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