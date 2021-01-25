إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 2021م بشأن إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.
ونص المرسوم الأميري على أن يضاف للجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجهات الآتية: 1- مركز الذيد للحياة الفطرية.
2 - محمية أشجار القرم بالحمرية.
3- محمية غليل السبط.
وحسب المرسوم الأميري تعدل مسميات المراكز التالية لتصبح على النحو الآتي: 1- اسم المركز: منتزه البردي، التعديل: سفاري الشارقة.
2- اسم المركز: مركز القرم، التعديل: مركز خور كلباء لأشجار القرم.
ووفقا للمرسوم الأميري تضمن المراكز التالية تحت مسمى "مراكز منتزه الصحراء": 1- مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية.
2 - متحف التاريخ الطبيعي والنباتي.
3 - مزرعة الأطفال.
4 - الحديقة الإسلامية.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.