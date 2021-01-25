إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 2021م بشأن إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

ونص المرسوم الأميري على أن يضاف للجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجهات الآتية: 1- مركز الذيد للحياة الفطرية.

2 - محمية أشجار القرم بالحمرية.

3- محمية غليل السبط.

وحسب المرسوم الأميري تعدل مسميات المراكز التالية لتصبح على النحو الآتي: 1- اسم المركز: منتزه البردي، التعديل: سفاري الشارقة.

2- اسم المركز: مركز القرم، التعديل: مركز خور كلباء لأشجار القرم.

ووفقا للمرسوم الأميري تضمن المراكز التالية تحت مسمى "مراكز منتزه الصحراء": 1- مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية.

2 - متحف التاريخ الطبيعي والنباتي.

3 - مزرعة الأطفال.

4 - الحديقة الإسلامية.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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