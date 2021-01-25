رئيس دائرة الصحة يدشّن «مركز أوميكس للتميز» الأكبر الأحدث للعلوم البيولوجية

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» التابعة لمجموعة 42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حفلاً رسمياً لتدشين «مركز أوميكس للتميز» بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة وسيحتضن المركز الذي يعد أحدث المنشآت ضمن قائمة مبادرات مجموعة «جي 42» سلسلة من مشاريع العلوم البيولوجية المتطورة مثل برنامج الجينوم الإماراتي.

ويعد «مركز أوميكس للتميز» بموقعه المتميز في إمارة أبوظبي، أكبر منشآت العلوم البيولوجية "أوميكس" في المنطقة وأكثرها تطوراً على المستوى التقني، والأتمتة، والقدرات الحاسوبية، والإنتاجية. ويتمتع المركز بأعلى مستويات الأتمتة ضمن عمليات أخذ العينات وأرشفتها، إضافة إلى أضخم الموارد الحاسوبية في المنطقة على صعيد قوة المعالجة والتخزين.

ويحتضن المركز أكبر منصة للتسلسل الجيني من الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، ويخطط لإضافة معدات متطورة لرسم الخرائط البصرية إلى مرافقه لإتاحة إجراء دراسات التباين الهيكلي بشكل أفضل. ويسعى المركز إلى تحقيق التوازن بين منصات التسلسل من الجيل الثالث مع الجيل المقبل من منصات التسلسل الجيني، وسيستفيد من منهجية تسلسل «سانجر» للتحقق من الطفرات الجديدة.

وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «يأتي الارتقاء بصحة وسلامة مجتمعنا وبجودة خدمات الرعاية الصحية على رأس قائمة أولوياتنا في دائرة الصحة أبوظبي. ومن هذا المنطلق، نرحّب بالمبادرات المبتكرة مثل مركز أوميكس للتميز بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي ويرتقي بقطاع الرعاية الصحية وبنيته التحتية. ومن خلال تطبيق أكثر التقنيات تطوراً وابتكاراً حتى اليوم، والحضور الإماراتي المتميز في المركز إلى جانب المبادرات الملهمة الأخرى ضمن محفظة الشركة، سيعمل المركز على إرساء الأسس اللازمة لمستقبل أكثر صحة لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقام معالي آل حامد وممثلون عن دائرة الصحة أبوظبي بجولة في المركز، حيث اطلعوا على لمحة عن مستقبل العلوم البيولوجية متعددة التخصصات والخدمات والمشاريع الرئيسية التي يعمل عليها مثل برنامج الجينوم الإماراتي والتسلسل الجيني الحيوي، وقام معاليه بتقديم عينة الدم الخاصة به كأول مشارك في برنامج الجينوم الإماراتي.

ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي، أحد أكثر برامج الجينوم تطوراً في المنطقة ويأتي امتدادا لبرنامج الجينيوم السكاني الذي أطلق بمرحلته التجريبية في وقت سابق، ويهدف برنامج الجينوم الإماراتي إلى استكشاف التركيبية الجينية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء بيانات جينومية دقيقة وشاملة. وسيسهم الجينوم المرجعي الناتج عن هذه العملية في تقديم الرعاية الصحية الشخصية والوقائية للمواطنين الإماراتيين.

من جهته، قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في "شركة جي 42 للرعاية الصحية": "انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء وإيجاد حلول فعالة يستفيد منها أفراد مجتمع دولة الإمارات والأجيال القادمة، تأخذ ’جي 42 للرعاية الصحية‘ على عاتقها التزاماً راسخاً بالمساهمة بدور رئيسي في توفير الحلول الرائدة للعلوم الطبية، وتنمية المهارات المحلية في دولة الإمارات، وتوفر لألمع العقول فرصة المساهمة في تطوير الابتكارات العلمية والطبية المتقدمة. ويأتي التدشين الرسمي لمركز أوميكس للتميز إيذاناً بمرحلة جديدة في رحلتنا نحو تحقيق النتائج الاستثنائية القائمة على البحوث وباستخدام أحدث التقنيات".

وقد استفادت "جي 42 للرعاية الصحية" من المركز لتحقيق عدة نجاحات متميزة منذ تأسيسه في شهر سبتمبر 2020، منها دراسة التسلسل الجيني الحيوي ضمن عينة ضخمة، وتوفير الرؤى حول الطفرات الفيروسية خلال الموجة الثانية من كوفيد-19 في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قام المركز بتحليل أكثر من 1000 عينة جينوم بشري عبر منصات التسلسل الجيني من الجيل المقبل والتسلسل الجيني من الجيل الثالث لتأسيس جينوم مرجعي قياسي للإماراتيين.

وتخطط شركة "جي 42 للرعاية الصحية" لتسخير المنشأة الجديدة لسلسلة من المبادرات ومسارات العمل، والتي ستساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات مثل إدخال الطب الدقيق والتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية، والمساهمة في الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وأعمال الجينوم والبروتيوميات، والتحليلات الجنائية.

ويحظى «مركز أوميكس للتميز» بدعم البنك الحيوي التابع لشركة "جي 42 للرعاية الصحية"، وهو أكبر مخزون بيولوجي وطني يمثل مرتكزاً رئيسياً لعمل المركز. وسيسهم "مركز أوميكس للتميز" بدور حيوي في الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتطوير قطاع رعاية صحية مستدام وعالمي المستوى في دولة الإمارات وخارجها.

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