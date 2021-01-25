شرطة أبوظبي تحذر الشباب من مخاطر المخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة عن بعد بعنوان "عالم المخدرات وكيفية وقاية الشباب منها" ، ضمن خدمة التوعية والتثقيف الأسري، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية من خلال نظام الميكروسوفت تيمز.

وقدم النقيب يوسف الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي خلال المحاضرة تعريفاً للحضور بالمخدرات وأسباب انتشارها، و أسباب الإنزلاق في المخدرات عند الشباب، والعوامل العامة والخاصة المؤدية للتعاطي، وكيفية حياة المدمن، وما هي طرق الوقاية من المخدرات.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالتوعية من مخاطر هذه الآفة حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، وتواكب التطور لمواجهة أساليب مروجي المخدرات بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً، و تكثف الجهود لتجفيف منابعها والتصدي لمخاطرها.

ولفت إلى أن مكافحة المخدرات تعتبر مسؤولية مجتمعية معتبراً الأسرة خط الدفاع الأول في التصدي للآفة، مؤكداً على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف بين طلبة الجامعات بصفتهم قادة التغيير نحو المستقبل.

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