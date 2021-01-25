لطيفة بنت محمد تعتمد حزمةً من المبادرات لدعم المجتمع الإبداعي في حتّا

ترأست سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وعضو مجلس دبي، اجتماع القيادة العليا للهيئة الذي عُقد في مدينة حتّا التراثية، أحد أهم المواقع التراثية والسياحية في إمارة دبي، لمناقشة أولويات "دبي للثقافة" للعام 2021.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تفعيل الدور الذي تضطلع به الهيئة في إطار رؤيتها وخارطة طريق استراتيجيتها السداسية، وتوفير جميع أشكال الدعم والتمكين للقطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، وتحقيق مزيد من النمو والازدهار لهذا القطاع.

واعتمدت سموها خلال الاجتماع حزمةً من المبادرات الرامية إلى دعم المجتمع الإبداعي في حتّا وتطوير هذه المنطقة التي تتمتع بفرص اقتصادية ثقافية وإبداعية واعدة، بما يسهم في إلهام المواهب الشابة التي تحتضنها وتشجيعها وتعزيز فرص نموها وازدهارها.

وقالت سموها: "استطاع القطاع الثقافي والإبداعي في دبي أن يتغلب على التحديات خلال العام 2020 بفضل المرونة والتفكير غير التقليدي وتضافر الجهود. اليوم، نجتمع للمرة الأولى هذا العام لنناقش أولوياتنا في 2021".

وأضافت: "بذلنا معاً في القطاع الثقافي الجهد والوقت لمراجعة خطط 2021، والوقوف على التقدم المحرز في خطتنا، ونعمل على إطلاق المبادرات، التي طُوّرت بناءً على بعض الآراء ووجهات النظر المثمرة التي تلقيناها من العاملين في القطاع على مدار السنة الماضية".

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