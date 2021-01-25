اقتصادية دبي تغلق 3 منشآت تجارية وتخالف 28 غير ملتزمة

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي يومي الجمعة والسبت بإغلاق 3 منشآت تجارية، حيث تم إغلاق صالتين لبناء الأجسام بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي ومتجر أقسام ومخالفة 28 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة في البرشاء، السوق الكبير، المرر، البراحة، عود ميثاء، النهدة، برج خليفة، القوز، البدع وفي المراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 480 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة لتشمل الأنشطة التالية؛ تجارة عامة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، خدمات متابعة المعاملات، تجارة المنسوجات والأقمشة، وكيل سفر وسياحة، منظم رحلات سياحية داخلية، صرافة، التصوير الفوتوغرافي، مركز التدليك العلاجي، خدمات الطبع والنسخ، مركز علاج طبيعي، صالة بناء الأجسام.

وأشارت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

وتدعو مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز