«صحة أبوظبي» تعتمد 3 فحوص جديدة لتشخيص كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت دائرة الصحة بأبوظبي؛ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أنواع فحص جديدة يمكن استخدامها لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في أقسام الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية في الإمارة، حيث تعتمد الفحوص الجديدة على سرعة الحصول على النتائج وتوفر الوقت على الأطباء وتساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الرعاية الصحية الواجب تقديمها للمرضى.

وأوضحت الدائرة أنها اعتمدت ثلاثة فحوص جديدة تتضمن فحص «مولدات المضاد السريعة» وفحص RT-LAMP وفحص اللعاب الذي يمكن استخدامه في المنشآت الصحية للأطفال في حال لم يكن الحصول على مسحة الأنف ممكناً.

ويسهم فحص «مولدات المضاد السريعة» وهو إجراء يتم عن طريق الحصول على مسحة من الأنف في الكشف عن الأجسام المضادة التي ينتجها فيروس كوفيد 19 في جسم المريض والتي تكون موسومة بصبغة من الممكن قياس كميتها، وبالتالي تحديد الإصابة من عدمها في مدة لا تتجاوز عشرين دقيقة.

أما فحص RT-LAMP الجيني فيتميز بقدرته على الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس في وقت قصير جداً مقارنة بفحص PCR المتعارف عليه، حيث يتم الفحص عن طريق الحصول على مسحة من الأنف ليتم وضعها تحت ظروف متساوية الحرارة ما يساعد على الحصول على النتائج في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى ساعة واحدة فقط.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي: «نكرس في دائرة الصحة بأبوظبي جهودنا الرامية من أجل تسخير جميع الإمكانيات ليواصل القطاع الصحي في الإمارة تقديم خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة وتلبي جميع احتياجات أفراد المجتمع، وقد تم اعتماد مجموعة من الفحوص لتشخيص فيروس كوفيد 19 في أقسام الطوارئ المنتشرة في الإمارة بناء على التحديثات العالمية وآخر التطورات العلمية في الكشف عن الفيروس».

ويتم استخدام فحص مسحة الأنف PCR الذي يتم تقديمه في 24 مركزاً ومختبراً صحياً في أبوظبي و8 مراكز فحص بالمركبة حيث ستضاف الفحوص الجديدة في أقسام الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة بهدف تسريع عملية الحصول على النتائج والمساهمة في مواجهة الجائحة.

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