العبدالله: القطاع السياحي منظومة متكاملة

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال أحمد العبدالله رجل الأعمال ورئيس مجموعة «فنادق سنترال»، إن «السياحة الداخلية باتت عشية الجائحة جوهرة القطاع السياحي، وقد كانت الذراع الحقيقية لمشغلي الفنادق في مواجهة تحديات ركود السياحة العالمية ككل، وتوقع العبدالله أن يتبنى مجلس الإمارات للسياحة، استراتيجية سياحة داخلية تقوم على تطوير منظومة تكاملية على مستوى الدولة مدعوماً بمؤازرة الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي.

وأوضح العبدالله أن ثمار الاجتماع الأول لمجلس الوزراء أمس، أظهرت حجم ثقة القيادة بضرورة ترسيخ صورة الإمارات كمركز جذب سياحي، إقليمياً ودولياً، ومشاركة قصة الإمارات الملهمة للعالم، مؤكداً أن التسويق السياحي لدولة الإمارات كوجهة واحدة، ضمن مقومات وعناصر جذب متعددة ومتنوعة، يرسخ القطاع السياحي في الدولة كأحد أعمدة اقتصادنا الوطني.

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