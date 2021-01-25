أبوظبي تتصدر عالمياً أكثر المدن أماناً

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي أن مواصلة أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام الخامس على التوالي بنسبة 88.46% وفقاً لموقع «نومبيو» يعكس حالة الأمن والاستقرار، التي تنعم بها دولة الإمارات.

وقال: إن تصنيف موقع «نومبيو» الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة، الذي أظهر تفوق أبوظبي على 431 مدينة حول العالم، يرسخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.

واعتبر الحصول على هذا التصنيف العالمي حصيلة للمنجزات والتطوير والتحسين المستمر، بفضل توجيهات القيادة، التي أرست هذه الاستراتيجية الأمنية الشاملة، التي كان لها الدور الأساسي في ريادة الأداء الأمني، وبسط الاستقرار، ليتناسب مع النهضة المتقدمة التي حققها الوطن ليغدو واحة أمن وأمان.

حرص

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على رفع نسبة شعور الجمهور بالأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة، وتقديم خدمات استباقية متميزة، تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسير على الطريق بخطوات واثقة نحو الريادة الأمنية عالمياً برشاقة واستباقية وبنهج تشاركي. وحافظت الإمارة للعام الخامس على التوالي على أقل نسبة في معدل ارتكاب الجرائم بنسبة 11.54%، وذلك نتيجة لاستراتيجيتها وجهودها الأمنية، والتي انعكست إيجاباً، لتعزيز استدامة مكتسبات السنوات الماضية.

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