لقاح «كوفيد 19» لموظفي «دبي للتوحد»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للتوحد، المتخصص بتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأطفال المصابين بالتوحد، تلقي موظفيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك بهدف دعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والحملة الوطنية لاستخدام لقاح «كورونا»، الرامية إلى تطعيم أكثر من نصف سكان الدولة المؤهلين للحصول على لقاح كوفيد 19، خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد، عضو مجلس إدارته: «تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، في ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لجميع شرائح المجتمع في الدولة، نحرص في مركز دبي للتوحد، على توحيد الجهود الوطنية في حملة التطعيم، من أجل توفير بيئة تأهيلية وتعليمية آمنة للأطفال الملتحقين في المركز، ولمراجعي عيادات المركز، بما يكفل تحقيق الأهداف التربوية والعلاجية المرجوة».

كما أعرب العمادي عن شكره وتقديره لجهود القائمين على الحملة في مواجهة الجائحة، مثمّناً عطاء الكادر الطبي في دولة الإمارات، وجهود خط الدفاع الأول بكامل مكوناته، ضمن المنظومة المتكاملة، التي أثبتت نجاحاً لافتاً في التصدي للجائحة، وفق المعايير العالمية، وتمكنت من الحد من انتشار الفيروس ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن.

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