4.115 مليارات قيمة الإنتاج الزراعي في الإمارات 2019

المصدر: أبوظبي - وام

قفزت قيمة الإنتاج الزراعي في دولة الإمارات إلى 4.115 مليارات درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة مع العام 2018 وذلك وفق أحدث الأرقام التي أعلن عنها اليوم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وجاءت القفزة الكبيرة المسجلة في قيمة الإنتاج الزراعي في الإمارات مدعومة بالرعاية التي بات يحظى بها القطاع الذي أصبح يتصدر قائمة الأوليات في أجندة الحكومة الاتحادية.

وتضمنت الأرقام العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس مدى التطور الذي شهده القطاع الزراعي الإماراتي وفي مقدمتها مؤشر نسب الاكتفاء الذاتي الذي حققته الدولة في إنتاج 17 محصولاً زراعياً.

فقد بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي العام لجميع المحاصيل 12.3% خلال العام 2019 بزيادة نسبتها نحو 4% مقارنة مع العام السابق، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية وصل إلى 159% في حده الأعلى.

يشار إلى أن العام 2020 شهد إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية.

وتفصيلاً فقد تصدرت أشجار الفاكهة قائمة أكثر المحاصيل الزراعية من حيث القيمة والتي بلغت 2.439 مليار درهم خلال العام 2019 في حين وصلت قيمة إنتاج زراعة الخضروات 817 مليون درهم ونحو 859 مليون درهم للمحاصيل الحقلية.

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