فتح باب إبداء الاهتمام لتطوير أكبر محطات توليد الطاقة من النفايات في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الدولة، ومركز أبوظبي لتدوير النفايات (تدوير)، الجهة المختصة بإدارة النفايات في أبوظبي؛ أمس عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع محطة جديدة لتوليد الطاقة من النفايات بنظام المنتج المستقل. وتشمل المرحلة الأولى من المناقصة دعوة المطورين لتقديم طلبات الاهتمام بعطاء المشروع وفقاً للموعد المحدد بتاريخ 11 فبراير 2021.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لنظام المنتج المستقل ضمن برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة أبوظبي باعتباره نموذجاً ناجحاً على المستويين المحلي والإقليمي. وبموجب هذا المشروع، ستدخل الشركة الفائزة بالمشروع في اتفاقيات طويلة الأمد تشمل اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات واتفاقية إمداد النفايات مع شركة تدوير.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يعد إنتاج الطاقة المستدامة أمراً محورياً لمستقبل دولة الإمارات، حيث تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات الحفاظ على مكانتها الريادية في طليعة الشركات لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، ونحن فخورون بتوسيع محفظة مشاريعنا لتشمل مشاريع الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى طاقة. كما يُعد تعاوننا مع تدوير لتطوير هذا المشروع خطوة أساسية في إطار جهودنا الرامية للحد من طمر النفايات وتحفيز الاقتصاد».

وسيتم تطوير المحطة الجديدة على مقربة من مطمرة الظفرة في إمارة أبوظبي، وستتراوح طاقتها الإنتاجية لمعالجة النفايات بين 600 ألف و900 ألف طن من النفايات سنوياً ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 22,500 منزل في دولة الإمارات، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن تساهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 1.5 مليون طن سنوياً ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.

من جهته، قال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يسرنا الإعلان عن فتح باب التنافس على تطوير هذا المشروع الحيوي الذي سيشكل معياراً لتطوير مشاريع مماثلة في المنطقة».

حصة

ستكون حصة المطور الذين سيتم اختياره 40 % كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد (SPV)، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.

ويجب على جميع الجهات الراغبة في المشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالعطاء في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً في 11 فبراير المقبل، مع إرسال نسخة إلى البريد الإلكتروني: WastetoEnergyEoI@ewec.ae.

وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإصدار تقديم طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية.

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