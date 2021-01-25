هيئة كهرباء ومياه دبي تعزّز البنية التحتية للمياه من خلال مشاريع عالمية رائدة

محطات تحلية المياه:

- 43 وحدة إنتاج مياه تعمل بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) وبقدرة إنتاجية إجمالية 445 مليون جالون من المياه يومياً

- القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه 470 مليون جالون من المياه يومياً

- وحدة إنتاج مياه تعمل بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) بقدرة إنتاجية 25 مليون جالون من المياه يومياً

الخطط الاستراتيجية

1- إنتاج 100% من المياه المحلّاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030

2- 41% نسبة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بحلول 2030

3- تخزين المياه المحلّاة في أحواض المياه الجوفية

تخزين حتى 6.000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد إمارة دبي بحوالي 50 مليون جالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ

المشاريع المقبلة:

1- تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه

تعمل الهيئة على بناء محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (SWRO)، بقدرة 40 مليون جالون يومياً، في المحطة (K) في مجمع محطات جبل علي، وسيتم تدشين المشروع خلال عام 2021

2- نظام المنتج المستقل

مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2024

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