شرطة دبي تحتفي بفوزها بـ«سعادة المتعاملين والموظفين»

المصدر: دبي- البيان

شهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، فعالية احتفاء أكاديمية شرطة دبي، بمناسبة فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 91.6%، والمركز الثاني في مؤشر سعادة الموظفين بنسبة 96.68% ضمن نتائج دراستي سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين للعام 2020، التي أعدها برنامج دبي للتميز الحكومي.

وحضر الفعالية، التي أقيمت في بنادي ضباط الشرطة في الأكاديمية، العقيد بدران سعيد الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العقيد أحمد محمد مرداس، والعقيد محمد عتيق ثاني، وآمنة سالم بوغنيم مديرة مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الأكاديمية والتدريب، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالنهج، الذي تسير عليه القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق التميز والريادة.

وهنأ اللواء ابن فهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بمناسبة حصول شرطة دبي على المركز الأول في سعادة المتعاملين، والمركز الثاني في سعادة الموظفين.

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