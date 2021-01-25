«الصحة» توقف 5 أنواع من الخدمات الصحية

إيقاف إزالة الشعر وبوتكس وفيلر وشد الوجه وزراعة الشعر

تأجيل علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً كافة

ولمن يعانون أعراضاً تنفسية كالعطس أو السعال أو الرشح

دبي – عماد عبدالحميد

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وقف الخدمات التجميلية التي تُجرى في المنشآت الصحية مثل إزالة الشعر، بوتكس، فيلر، شد الوجه، زراعة الشعر إضافة لتأجيل علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً كافة أو للأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية كالعطس أو السعال أو الرشح.

وجاء في قرار أصدره الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص لمديري المنشآت الصحية الخاصة، بضرورة وقف تقديم 5 أنواع من الخدمات الصحية، من يوم أمس الأحد وحتى إشعار آخر، وتضم هذه الخدمات، الحجامة، و الإبر الصينية، والعلاج الطبيعي، باستثناء الخدمات التي تقتضيها الحالات الضرورية حسب تقدير الطبيب المعالج، والطب الصيني التقليدي، بالإضافة إلى الخدمات التجميلية التي تُجرى في المنشآت الصحية ومن شأنها نقل عدوى مرض (كوفيد 19)، ومن ضمنها إزالة الشعر، بوتكس، فيلر، شد الوجه، زراعة الشعر.

فيما أعلنت الوزارة، أنه لا تزال «سارية المفعول» أحكام قرار السماح لمزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة.

كما قررت الوزارة، ابتداء من أمس، تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، وكذلك تأجيل علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة أو المخطط لها مسبقاً كافة أو علاجات الأسنان للأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية كالعطس أو السعال أو الرشح.

حرص

وأكد الدكتور أمين الأميري، في تعميم أصدره بهذا الخصوص، أن هذا القرار يأتي من حرص الوزارة على ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع، وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة «كورونا» المستجد، ونظراً للظروف الراهنة وما يتطلبه الوضع من تضافر الجهود واتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وشدد أنه يجب على جميع المنشآت الصحية الخاصة المعنية، التقييد والالتزام.

وأعلن الأميري، أنه لا تزال سارية المفعول أحكام قرار معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رقم 230 لسنة 2020، بشأن السماح لمزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة، في إطار المساهمة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار إلى أنه يسمح لجميع مزاولي المهن الصحية بالانتقال للعمل لدى أي من الجهات الصحية في الدولة غير الجهة الصحية التي منحتهم الترخيص، وذلك من دون التقيد بإجراءات ومتطلبات الانتقال المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها في الدولة أو أية متطلبات أو إجراءات أخرى غير واردة في القرار الوزاري.

وذكر أنه يتم انتقال مزاولي المهنة الصحية للعمل في إطار تطبيق أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المذكور بناء على طلب الجهة التي لديها الحاجة إلى ذلك وبعد التنسيق مع الجهة الصحية التي منحته الترخيص في مزاولة المهنة بالدولة.

وأفاد الأميري، بأنه يخضع مزاول المهنة الذي يمارس عمله تنفيذاً لأحكام القرار الوزاري، إلى إشراف الجهة الصحية التي انتقل للعمل لديها بحسب نظام العمل المحدد من قبلها ولها أن ترفع إن لزم الأمر أية ملاحظات بشأن أداء مزاول المهنة إلى الجهة الصحية التي منحته الترخيص لمزاولة المهنة في الدولة.

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