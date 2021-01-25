شرطة عجمان تناقش دعم التطعيم ضد «كوفيد 19»

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان والمنعقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

وتحدث قائد عام شرطة عجمان عن مبادرة يداً بيد نتعافى في مواجهة «كورونا» والانتصار عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح، مع ضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على السلامة العامة ومساندة الجهود الوطنية الكبيرة لحماية صحة أفراد المجتمع. وأكد أهمية الاستجابة للمبادرة بأخذ لقاح «كوفيد 19» للموظفين والمتقاعدين بالإضافة إلى دعم تطعيم كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم، وذلك في ظل تأكيد فعالية اللقاح بنسبة عالية .

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