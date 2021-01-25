موظفو شرطة دبي يقبلون على لقاح كورونا

المصدر: دبي - البيان

ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في السعي نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، شهد المركز الصحي لشرطة دبي و3 عيادات في شرطة دبي، إقبالاً من الموظفين العسكريين والمدنيين الراغبين في الحصول على اللقاح. ووفّرت القيادة العامة لشرطة دبي 4 أماكن للحصول على اللقاح تتمثل في مركز شرطة دبي الصحي، وفي عيادة فاطمة المنهالي في مقر القيادة العامة، وعيادة أكاديمية شرطة دبي، وعيادة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ. وعبّر الموظفون في شرطة دبي عن سعادتهم بالحصول على الجرعات، مشيدين بجهود القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها على توفير كل الإمكانيات من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم، مُثنين في الوقت ذاته على جهود الطواقم الطبية العاملة على تقديم التطعيم لهم وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية .

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