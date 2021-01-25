«صحة أبوظبي» تطلق نموذجاً متطوراً للرعاية الصحية المنزلية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إطلاق نموذج مطور لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى مواصلة توفير الخدمات، والوصول إليها للمرضى المستحقين للخدمة، وفقاً لأعلى مستويات الجودة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وستسهم هذه التحديثات في تعزيز صحة ورفاه سكان الإمارة، من خلال تقديم خدمات متميزة تتمحور حول المريض في الوقت المناسب.

وضمن التطويرات الجديدة على نموذج الرعاية الصحية المنزلية، تتطلع دائرة الصحة أبوظبي إلى تسليط الضوء على عدد من الجوانب للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، بما في ذلك توفير دليل إرشادي واضح لتحديد أهلية المريض للحصول على الخدمات، والارتقاء بتعريف وتوضيح مفهوم الخدمات المقدمة، ضمن الرعاية الصحية المنزلية .

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