محمد بن راشد يعيّن عوض الكتبي مديراً عاماً لـ«صحة دبي» وعلوي الشيخ نائباً

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين عوض صغير الكتبي، مديراً عاماً لهيئة الصحة في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائباً للمدير العام.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه في «تويتر»: «أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين عوض صغير الكتبي، مديراً عاماً لهيئة الصحة في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائباً للمدير العام... خالص أمنياتنا لهما بالنجاح في دفع مسيرة تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدراته». وتابع سموه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤمن بأهمية إشراك الشباب في قيادة دفة العمل الحكومي في دبي وضخ الدماء الجديدة في مختلف مساراته.. انطلاقاً من ثقة كاملة في قدرة كوادرنا الوطنية الشابة على الاضطلاع بمسؤولية التطوير على الوجه الأمثل».

وشغل عوض الكتبي منصب الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتقلّد العديد من المناصب التنفيذية في إمارة دبي وله خبرة طويلة في مجال الإدارة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة شيلر الدولية في المملكة المتحدة.

وعمل الدكتور علوي الشيخ علي نائباً لمدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهو العميد المؤسس لكلية الطب البشري فيها، وله خبرة طويلة قام خلالها بنشر أكثر من 100 ورقة علمية بصفته باحثاً متميزاً في مجال الطب القلبي الوعائي، وهو عضو في العديد من الهيئات الطبية والعلمية المرموقة محلياً وعربياً وعالمياً، وحاصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

وتوجه الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، على الثقة الغالية بتعيينه مديراً عاماً للهيئة. وقال لـ «البيان»: «إن الثقة الغالية هي وسام فخر وتقدير ودافع قوي للعمل لخدمة الوطن وفق تطلعات القيادة الرشيدة».

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