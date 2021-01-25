مواطنون: مبادرات خليفة توفر الاستقرار الأسري

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أفاد مواطنون في الشارقة، بأن كافة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعد مبادرات خير، توفر الاستقرار الأسري للمواطنين، وتخفف عنهم عناء البحث عن مسكن، خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة.

وأكد عبد اللطيف مصطفى القاضي، أن القيادة الرشيدة للدولة، تعمل على تلمس احتياجات المواطنين لتوفيرها، والصعاب التي تواجههم لتذليلها، كما تعمل جاهدة من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين في كافة المناطق، وأن المشاريع الاتحادية والمشاريع التي نفذت من قبل، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من مساكن وطرق، تصب في صالح المواطنين، وتمكنهم من الاستقرار، وتوفر لهم الراحة والأمان.

وذكر عدنان سعيد المهيري، أن مبادرات قيادة الدولة، لا تنضب، بل هي متجددة دائماً، ولم تقتصر على تشييد المباني والمساكن فقط، بل شملت تشييد الطرق والموانئ والمستشفيات والمدارس ودور المراكز الثقافية، كما أن تهيئة البنية التحتية، وتوفير السكن للمواطنين في المناطق الشمالية، يعد خطوة طيبة، توفر الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم، وبالتالي، إسعاد المواطنين، وهو النهج التي انتهجته الدولة، ورفعته شعاراً، حتى أضحى واقعاً ملموساً يحسه كافة المواطنين.

وأكد أحمد الهاشمي أن تشييد المباني والمساكن للمواطنين من أصحاب الدخول المحدودة في مختلف مناطق الدولة، يعد خطوة طيبة، سوف تخفف عنهم، وتبعد عنهم شبح الديون، وتوفر لهم مساكن تخصهم، كما توفر الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم، وبالتالي، إسعادهم.

وتحدثت عائشة البيرق بأن الدولة تعمل جاهدة من أجل توفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة، فتعمل على تزويد المناطق الشمالية بالمساكن والماء والكهرباء، ما يعد خطوة إيجابية، تدعم المواطنين، وتوثق صلاتهم بالوطن والقيادة، وتزيد من التلاحم الوطني، لافتة إلى أن قيادتنا الرشيدة، دائماً ما تتلمس احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية والوقوف عندها، من أجل توفيرها.

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