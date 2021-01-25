مسؤولون: مبادرات خليفة.. استباق للطلب المتنامي للحاجات الإسكانية

المصدر: متابعة: عصام الدين عوض

أشاد مسؤولون بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنجاز 323 مسكناً في ضاحية السيوح (16) بالشارقة، والتي تكفي لإسكان 2000 مواطن، لافتين إلى أن هذه المبادرات، والحزم التطويرية، تأتي استباقاً للطلب المتنامي والدائم للحاجات الإسكانية لمواطني الدولة.

ولفت المهندس فيصل الحمادي مدير المشروع، إلى أن أبرز ما تتميز به تلك المساكن، أنه تم ربطها بمشروع حصنتك، توافقاً مع قرار مجلس الوزراء، كما روعي في التصميم، طرق الاستدامة من ناحية استخدام مواد البناء، إضافة إلى وجود مساحات داخلية ومظلات السيارات والسور العالي المغطي للبيوت، كما أن مساحات البناء تختلف، وتبدأ من 250 متراً مربعاً إلى 270 متراً، كما يحوي المسكن غرفاً تتراوح من 3 – 5 غرف، كما روعي فيها سهولة دخول وخروج أصحاب الهمم إلى المساكن، كما أن مدة التنفيذ استغرقت 3 سنوات و3 شهور، وتنفيذ الطرق في 6 أشهر، بطول 9 كيلو مترات.

تثمين

وثمن خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، كافة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، التي تصب في صالح المواطنين، وتوفر لهم العيش الكريم، حيث تم إنجاز مساكن السيوح 16، وفق أعلى معدلات الجودة، وضمن الخطط الزمنية المعدة لها، كما أن كل تلك المبادرات والحزم التطويرية، تأتي استباقاً للطلب المتنامي والدائم للحاجات الإسكانية لمواطني الدولة.

وقالت المهندسة ابتسام الغويص السويدي من وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع السيوح 16، يعد امتداداً لمشاريع عديدة وكريمة لدولة الإمارات المعطاء، تم تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، كما أن تلك المشاريع، تأتي لإسعاد المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأكد المهندس موسى شاهين المدير الإنشائي للمشروع، أن المرحلة الأولى، تم خلالها تسوية الكثبان الرملية، التي كانت موجودة في المنطقة، وتم الإنشاء مباشرة، بعد التسوية، كما أنه تم تجاوز كافة العقبات، وتم إنجاز المشروع في الوقت المحدد، مبيناً أن المساحة الخارجية للمساكن، تبلغ 900 متر مربع، وتعد مناسبة، وتناسب الخصوصية التي تحرص عليها الدولة.

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