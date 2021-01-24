طرق دبي تكرم موظف الهيئة عبدالله القصاب

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم معالي مطر محمد الطاير، موظف الهيئة عبدالله علي القصاب، الذي حظي بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله) في تغريدته، ووصفه بالموظف المثالي، وذلك تقديراً لتعامله الحضاري في إعادة تعبئة بطاقة نول من حسابه الشخصي، لسائحة، نفد رصيد بطاقتها، ولم تكن تحمل محفظتها.

وأشاد الطاير بالتعامل الايجابي للموظف مع الموقف الذي تعرضت له السائحة، ومبادرته في تعبئة بطاقتها، مؤكداً أن سلوك الموظف يعكس ثقافة وسلوك شعب الإمارات في تقديم المساعدة للجميع، كما يعكس حرص موظفي هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق السعادة للمتعاملين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أشاد بالقصاب واصفاً إياه بأنه نموذج للموظف الحكومي في الإمارات .

جاء ذلك في رد لسموه على تدوينة شكر وامتنان لذلك الموظف وجهتها إحدى مرتادات مترو دبي، له حيث ساعدها في إعادة شحن بطاقتها الخاصة بالمواصلات العامة " نول" من حسابه الشخصي، بعد أن أدرك أنها نسيت محفظتها في منزلها.

وعقب سموه في تغريدة على ما كتبته تلك المغردة بالقول : إنه "نموذج للموظف الحكومي الحقيقي".

وكانت الشابة كتبت في حسابها على " تويتر " واصفة موقفاً لا تحسد عليه قد تعرضت له في وقت سابق من اليوم داخل محطة المترو، قائلة: "لنقف لحظة لهذا البطل المطلق بمحطة مترو أبراج الإمارات".

وأضافت: بطاقتي الخاصة بالمترو نفد رصيدها، كما نسيت محفظتي، لكن هذا الموظف الخارق الذي كان شاهداً على "حماقتي" أعاد شحن بطاقتي من ماله الخاص ولم يقبل أي محاولة لإعادة المال لاحقاً"...هذا هو معنى اللطف المحض.

وأثنت الشابة على بادرة الموظف المتفاني في واجبه، موضحة أنه يستحق وبكل جدارة مكافأةً خاصة على لطفه العفوي تجاهها وتجاه مرتادي محطات مترو دبي.

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