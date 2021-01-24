عوض الكتبي يخص «البيان» بأول تصريح بعد تعيينه مديراً عاماً لـ «صحة دبي»

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

توجه عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي على الثقة الغالية بتعيينه مديراً عاماً للهيئة.

وقال في تصريح خاص لـ «البيان»: «إن الثقة الغالية هي وسام فخر وتقدير ودافع قوي للعمل لخدمة الوطن وفق تطلعات القيادة الرشيدة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز