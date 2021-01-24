اجتماع طارئ بأم القيوين لسحب سفينة جانحة بشاطئ البيت متوحد

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

ترأس اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبحضور العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب رئيس الفريق المحلي اجتماعاً طارئاً بخصوص السفينة الجانحة بالقرب من ممشى البيت متوحد في إمارة أم القيوين، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأسباب التي أدت إلى جنوح هذه السفينة و الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الشركة المعنية لقطرها من هذا الموقع، حيث أكّد الممثل القانوني للشركة استعدادهم لقطر السفينة في أقرب فرصة سانحة وحسب مواءمة الظروف الجوية.

حضر الاجتماع كل من مدير مركز أم القيوين (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث) و ممثل من وزارة الطاقة والبنية التحتية و مدير سلطة ميناء أحمد بن راشد و ممثل من بلدية أم القيوين و ممثل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وممثل من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل "السرب الثالث" .

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