بدء تطبيق نظام المسح الذكي للتفتيش على المواقف العامة الخاضعة للتعرفة بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن البدء فعلياً في التطبيق الرسمي لنظام المسح الذكي لعمليات الرقابة والتفتيش على المواقف العامة الخاضعة للتعرفة، وذلك من خلال استخدام مركبات مزودة بكاميرات رقمية ذكية تعمل بخواص الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المستمر، وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتقديم أفضل وأحدث الوسائل التقنية والذكية وأيسرها للمستفيدين من المواقف العامة التي يبلغ عددها قرابة 550 ألف موقف منها 190 ألفاً تخضع للتعرفة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن تطبيق نظام المسح الذكي للمواقف العامة في الإمارة يأتي تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي بالتحول الرقمي في خدمات المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، وإن هذا النظام يسهم في ضبط وتنظيم عملية التعامل من قِبل فئة مستخدمي المواقف العامة وتوفير مواقف شاغرة من خلال زيادة معدلات دوران استخدام المواقف، كما سيعمل النظام على رفع كفاءة الرقابة والتفتيش وتقليل نسبة الأخطاء المحتملة للمخالفات.

وأضافت: إن نظام المسح الذكي يتسم بالعديد من المزايا الذكية والفنية الفريدة من نوعها والتي تنفرد بها الهيئة، حيث يمكن لمركبة المسح الذكي رصد وقراءة لوحات المركبات بكافة الاتجاهات (360°) ولأشكال المواقف كافة نتيجة وجود 24 كاميرا رقمية ذكية مخصصة لهذا الغرض وموزعة على جميع الاتجاهات، وإنه يمكن قراءه وتحليل بيانات لوحات المركبات المستغلة للمواقف العامة على سرعة 80 كم/ ساعة وأكثر وبدقة قراءة تزيد عن 99%، نظراً لجودة وطبيعة الأجهزة التقنية التي تم تجهيز مركبة المسح الذكي بها، مؤكدة تطبيق نظام المسح الذكي على المواقف العامة يأتي ضمن خطط المؤسسة في إسعاد مفتشي المواقف وتطبيق أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال المواقف العامة والتفتيش عليها، وأنه تم أتمته عمليات التفتيش كافة في مركبات المسح الذكي لضمان سلامة المفتشين وعدم انشغالهم بأي إجراءات أخرى أثناء القيادة.

وأوضحت بن عدي أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على مواكبة تطبيق أحدث التقنيات الذكية في عمليات التفتيش على المواقف العامة، خاصة وأن نسبة تذاكر المواقف الإلكترونية تزداد بشكل متسارع مقارنة بالورقية، كما تقوم الهيئة أيضاً بتنفيذ العديد من المبادرات الذكية، التي تدعم منظومة التحول الذكي لأنظمة وخدمات المواقف.

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