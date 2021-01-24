مبادرة لغرس مليار شجرة تطلقها مجموعة ستوري في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة ستوري في الإمارات مبادرة طموحة تشجع الشركات ومختلف شرائح المجتمع في الدولة على التعاون والمساعدة في زراعة مليار شجرة في مختلف أنحاء العالم بحلول عام 2026، في إطار مشروع يهدف لتحقيق نقلة نوعية والمساعدة في تخفيض انبعاثات الكربون في الدولة.

وبعد عامين من جهود مكثفة في مجال الأبحاث والتطوير، تشاركت مجموعة ستوري مع إيكو ماتشر، وهي مؤسسة اجتماعية معتمدة والمنصة الأولى عالمياً لزراعة الأشجار بالاستعانة بتقنية بلوك تشين، لإطلاق مبادرة غرس مليار شجرة بهدف إزالة 250 مليار كيلوجرام من انبعاثات الكربون خلال عشر سنوات من إتمامها لزراعة العدد المستهدف من الأشجار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كارين ستوري، المؤسِّسة والمديرة لمشروع مبادرة غرس مليار شجرة: "ينتج العالم 51 مليار طن من غازات الدفيئة سنوياً، ولهذا فإن إزالة انبعاثات الكربون تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية حالياً. للوصول إلى معدل انبعاثات معدوم فإننا بحاجة للابتكار والتعاون واتخاذ خطوات عملية، ويمكن للإمارات المتحدة المشاركة في هذه المهمة عبر المساعدة في زراعة مليار شجرة بحلول عام 2026".

وتتيح المبادرة للمساهمين بشراء الأشجار لأنفسهم أو إهدائها لغيرهم، حيث تساهم كل شجرة في تصفية 25 كيلوجرام من انبعاثات الكربون سنوياً. كما يمكنهم المساهمة في زراعة وتسمية غابةٍ من 1000 شجرة أو أكثر. وستتم زراعة هذه الأشجار في مواقع مختلفة في تسع دول حول العالم وهي: جواتيمالا وبيرو وأوغندا والإمارات والهند ونيبال وتايلاند وإندونيسيا والفليبين، إلى جانب دول أخرى ستضمها المبادرة بحلول نهاية العام الجاري، عبر شراكات مع 20 منظمة غير حكومية تُعنى بزراعة الأشجار.

ويمكن للمساهمين تتبّع أداء أشجارهم عبر تطبيق الهاتف المحمول باستخدام معرّف الموقع الجغرافي الخاص بكل شجرة، كما يمكنهم الاطلاع على قصة كل شجرة ونوعها وتاريخ زراعتها والمُزارع الذي يعتني بها وغيرها من المعلومات، حتى أنه بإمكانهم استخدام التطبيق للتفاعل مع الأشجار وتتبّع تأثيرها على خفض انبعاثات الكربون عبر لوحة تحكم سهلة الاستخدام.

وأضافت ستوري قائلة: "تقدم المبادرة فرصة جديدة ملموسة وفعالة للأفراد والشركات للتفاعل مع الموظفين والعملاء والمورّدين باستخدام مجموعة متكاملة من أدوات التسويق الرقمي، إذ يمكن الآن للعلامات التجارية أن تتحدث بشفافية عن زراعة الأشجار في إطار سياسة الاستدامة لديها وسعيها لإزالة انبعاثات الكربون".

كما تشترك المبادرة مع مجموعة ماتيتي التي تضم فريقاً من الاستشاريين الخبراء في مجال الاستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وخدمات ماتيتي جرين، للتواصل مع الشركات المحلية والإقليمية وتشجيعها على المشاركة في المبادرة.

ومن جهته، قال شارول جايتلي، الرئيس التنفيذي لماتيتي جرين وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة: "تعد مبادرة غرس مليار شجرة خطوة استثنائية تركز على قضية بالغة الأهمية، وتماشياً مع سعي ماتيتي لتكون شركة ذات بصمة كربونية معدومة، فإنها ملتزمة بتحقيق أهداف المبادرة بالكامل وزراعة مليار شجرة في مختلف أنحاء العالم لتكون مثالاً يحتذى به للتغيير".

واختتمت ستوري الحديث قائلة: "وصلنا إلى مراحل متقدمة في محادثاتنا مع الشركات والمنظمات غير الحكومية في الإمارات لزراعة مختلف أنواع الأشجار في الدولة وضمان استدامة تأثيرها، وسنعلن قريباً عن مجموعة رائعة من مشاريع التشجير في دولة الإمارات".

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