محمد بن راشد يترأس مجلس الوزراء ويعتمد مجموعة من القرارات

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي، حيث بدأ سموه باعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن العام 2020 كان عاماً مفصلياً في الاهتمام العالمي بدولة الإمارات مما يتطلب تفكيراً مختلفاً وتعاملاً جديدًا لمواكبة هذا الاهتمام.

وأضاف سموه: "دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالمياً في مؤشرات قوتها الناعمة.. و11 عالميا في التأثير.. وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية.. هدفنا تواصل أكثر مع الشعوب ونقل قصتنا للعالم بقوالب جديدة.. وتطوير منهجية حكومية جديدة مع الإعلام الجديد الذي أصبح هو الإعلام المؤثر."

واعتمد سموه أيضا ضمن اجتماع مجلس الوزراء اليوم استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة.

واعتمد سموه اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية. وقال سموه: إن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا."

واعتمد سموه اليوم تشكيل مجلس الإمارات للسياحة، مشيراً إلى أن الهدف هو التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية. وذكر سموه أن "حملة أجمل شتاء في العالم أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد.. وهدفنا دعم شبابنا ليستفيدوا من الفرص السياحية في كافة إمارات الدولة."

واعتمد سموه سياسة الاقتصاد الدائري بهدف انتاج نظيف ونقل مستدام واستهلاك مستدام وإدارة فعالة للنفايات بما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة، وتم تشكيل مجلس اتحادي للاقتصاد الدائري لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

واختتم سموه قائلا: "في ختام الاجتماع الأول في 2021.. عام الخمسين.. أكدنا أن العمل مستمر.. ومسيرة التعافي الوطني لن تتوقف.. والحفاظ على الصحة سيبقى الأولوية قبل كل شيء وفوق أي شيء.. ومجتمعنا سيعبر هذا العام بقوة أكبر وطاقة أجمل نحو المستقبل بإذن الله".

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