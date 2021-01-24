كهرباء دبي تعزز البنية التحتية للمياه من خلال مشاريع عالمية رائدة

المصدر: دبي - البيان

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى مدعومة بأصول تتجاوز قيمتها 182 مليار درهم تمتلكها الهيئة والشركات التابعة لها، واستثمارات تقدر بنحو 86 مليار درهم على مدى خمس سنوات في قطاعي الطاقة والمياه، لتعزيز القدرة الإنتاجية للهيئة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة.

محطات تحلية المياه

تمتلك الهيئة 43 وحدة إنتاج مياه تعمل بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 445 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D, E, G, K, L, M) إضافة إلى وحدة تعمل بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) بقدرة إنتاجية تبلغ 25 مليون جالون من المياه يومياً، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى 470 مليون جالون من المياه يومياً، وذلك في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والذي يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.

تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه

تستهدف الهيئة زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 مليون جالون يومياً بحلول العام 2030، لتصل إلى 41% مقارنة بنسبة 5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 750 مليون جالون يومياً.

تستهلك تقنية التناضح العكسي طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ومن أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة بهذه التقنية مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في المحطة "K" في مجمع محطات جبل علي. وسيتم تشغيل هذا المشروع، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 40 مليون جالون يومياً وباستثمارات إجمالية قدرها 897 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

نظام المنتج المستقل

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة في مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2024.

إنتاج 100% من المياه المحلاة بحلول عام 2030 باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة

تمضي الهيئة قدماً في استراتيجيتها لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء والوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة، يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

تخزين المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية

تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية ثم استرجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة. ويجري العمل على تنفيذ المشروع بسعة 6,000 مليون جالون، حيث سيوفر مخزوناً استراتيجياً يمد إمارة دبي بحوالي 50 مليون جالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

جودة المياه

تضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر خلال مختلف مراحل التحلية، لضمان تزويد المتعاملين بمياه شرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.

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