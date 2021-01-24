شرطة عجمان تكرم جمعة الزحمي لمسيرته المتميزة

المصدر: عجمان- البيان

كرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في مكتبه، العميد متقاعد جمعة سالم الزحمي، وذلك لما بذله من عطاء متميز، وجهود مخلصة، طوال فترة خدمته في شرطة عجمان، والتي امتدت لثلاثين عاماً.

وسلم قائد عام شرطة عجمان، العميد الزحمي، هدية تذكارية، شاكراً له جهوده وعطاءه المتميز، مشيداً بمسيرته المثمرة، وأنه كان مثالاً يحتذى به في الإخلاص والوفاء والتفاني في العمل، وحسن التعاون مع الآخرين، وتميز بكفاءته الوظيفية المشهود لها طوال فترة خدمته، وكان له دور متميز في ارتقاء وتعزيز جودة العمل الشرطي، متمنياً له التوفيق والسداد في حياته العملية، ودوام الصحة والعافية.

من جانبه، عبر العميد جمعة سالم الزحمي عن جزيل شكره وامتنانه لسعادة قائد عام شرطة عجمان، على اللفتة الكريمة، مؤكداً أن العطاء في سبيل رفعة الدولة وتميزها، وارتقاء العمل الشرطي، هو واجب أخلاقي ووطني تجاه الوطن والقيادة الرشيدة، متمنياً لشرطة عجمان، دوام التميز والريادة.

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