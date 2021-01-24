«صحة دبي»: إعادة جدولة مواعيد الجرعة الأولى للقاح «فايزر- بايونتيك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي أنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح (كوفيد19) «فايزر- بايونتيك» نظراً لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها مما أثر على الجرعات الحالية.

جاء ذلك في تدوينات للهيئة عبر حسابها في «تويتر».

وقالت الهيئة: «إن جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، وتنصح الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقاً».

وتابعت: «ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريباً».

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