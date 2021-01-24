أكاديمية سيف بن زايد تعقد أول اجتماع لمجلسها العلمي

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد المجلس العلمي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اجتماعه الأول. وترأس الاجتماع العميد دكتور راشد بورشيد نائب مدير الأكاديمية رئيس المجلس العلمي، حيث ناقش الاجتماع مسودة اللائحة التنفيذية لاختصاص المجلس والمقترحات التطويرية وتشكيل اللجان المختلفة لتنظيم آلية سير الإجراءات بسلاسة.

وأكد العميد الدكتور راشد بورشيد خلال ترحيبه بالأعضاء على أهمية مواصلة الجهود للإرتقاء بمسيرة العمل في المرحلة المقبلة ومتابعات المستجدات العلمية بما يحقق تطلعات القيادة الشرطية والارتقاء بمهارات وكفاءات منتسبي شرطة أبوظبي.

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