صقر غباش: التسامح والاعتدال والتعايش مبادئ شعب الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن نشر التسامح والاعتدال والانفتاح وقبول الآخر وقيم التعايش الإنساني تمثل مبادئ شعب الإمارات وقيمه الإنسانية الراسخة التي تتجسد في واقع دولتنا ومسيرة تطورها الحضاري.

وأشار إلى أن الإمارات نجحت اليوم في تقديم نموذجٍ للاستقرار والتسامح في المنطقة، ويأتي نجاحها هذا من وسطية نهجها وعمق رؤيتها وانفتاحها على العالم، وهي مستمرة في ارتكازها على احترام الثوابت وتعزيز الأمن والسلم لكل الناس.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وفي بداية اللقاء رحب غباش بأعضاء لجنة التحكيم، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تسخير كل إمكاناتها من أجل نجاحهم في مهمتهم واختيار الشخصية التي يرونها مؤهلة للجائزة، وذلك بكل حيادية وشفافية واستقلالية.وأكد أن جائزة زايد للأخوة الإنســانية انبثقت كمبادرة عالمية من وحي وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهي تجسد قيم ومبادئ الإمارات الراسخة المرتكزة على الأخوة الإنسانية والتسامح وقبول الآخر، وهي القيم ذاتها التي انطلقت منها الإمارات إلى العالم من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. وأضاف، إن التسامح في دولة الإمارات هو التزام تاريخي من القيادة والشعب، وإن النجاح الذي تحصده الإمارات اليوم اقتصادياً وتنموياً هو من ثمرات ثقافة التسامح، وإن واجب الإمارات نحو الإنسانية يحتم عليها أن تنشر هذه التجربة وتدعمها على مستوى العالم. ومن جهتهم، أكد أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز ثقافة التعايش ومبادرتها لدعم الجائزة، والمعايير المحايدة التي وضعتها.

تضامن

قال معالي صقر غباش إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز أواصر الأخوة الإنسانية وإعلاء قيم التعايش والتسامح والتضامن الإنساني بين بني البشر.

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