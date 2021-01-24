صيانة 228 محطة توزيع كهرباء في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ برنامج مكثف لأعمال الصيانة الدورية لـ200 محطة توزيع للكهرباء جهد 33 كيلو فولت، وعدد 4 محطات للضغط العالي 220 كيلو فولت، وعدد 24 محطة 132 كيلو فولت، بالإضافة إلى شبكة الضغط العالي بطول يتجاوز 1000 كيلو متر في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، كما يتضمن البرنامج الصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مختلف مناطق الإمارة وذلك استعداداً لاستقبال أشهر الصيف.

وأكد سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير شبكات الكهرباء في جميع المناطق، وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات وتوفير الخدمات بجودة عالية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأوضح أن الهيئة أعدت برنامجاً محدداً لأعمال الصيانة الدورية والوقائية، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من برنامج الصيانة الوقائية في 15 أبريل ويشمل البرنامج صيانة محطات ومحولات التوزيع المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وأكد أن الهيئة تتابع عبر فرق التفتيش الإضافات العشوائية، التي تضر بالشبكة الكهربائية، وتبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أية ظروف طارئة، وتعمل على توفير الإمكانيات، واختيار أفضل الكفاءات الفنية المواطنة وتدريبها وتأهيلها، للعمل في أقسام الصيانة وتراعي أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لمواجهة أية ظروف طارئة.

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