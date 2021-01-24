برعاية حمدان بن زايد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ينطلق 27 سبتمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تُقام الدورة الـ18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021» في الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، فإنّ المعرض سوف يُقام للمرة الأولى على مدى 7 أيّام، وذلك تلبية لرغبة كلّ من الزوار والعارضين، إذ أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض على مدى خمس سنوات (2021 - 2025)، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي طموحات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم.

وبلغت نسبة حجوز الشركات العارضة حتى اليوم ما يزيد على 70% من مساحة المعرض في دورته القادمة، ومن المتوقع استقطاب المزيد من العارضين الجدد هذا العام من مختلف القارات للمُشاركة في الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث وجد في الدورة الماضية ما يزيد على 670 علامة تجارية مرموقة من 41 دولة، على مساحة 45000 م2. ويُتيح المعرض للشركات التي ترغب في المشاركة المعلومات كافة عبر موقعه الإلكتروني www.adihex.com ومنصّات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له، إذ بالإمكان تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمُشاركين وتوقيعه عبر الإنترنت.

خدمات متنوعة

كما تُتيح منطقة العارضين Exhibitor Zone في الموقع الإلكتروني للمُشاركين حجز خدمات متنوعة ومتابعة جميع معلومات الحدث المهمة في مكان واحد عبر حساب خاص يتم تزويدهم به، بما في ذلك القيام بتحديث ملف تعريف الشركة، ومشاركة المعلومات والصور حول المنتجات والخدمات، وتحميل مواد ترويجية، والحصول على آخر أخبار الشركة والبيانات الصحفية، فضلاً عن الوصول إلى دليل العارضين وتحميل كُتيب المبيعات الذي يتضمن تفاصيل أسعار حجز مساحات المشاركة في المعرض كافة، إضافة لباقات الرعاية ومزاياها المُتعدّدة، والحصول على الدعم التسويقي.

وأطلق نادي صقاري الإمارات، عبر الموقع الإلكتروني للمعرض ADIHEX.COM، كُتيّباً رقمياً تفاعلياً للشركات العارضة والرعاة على حدّ سواء، يمتاز بأنّه يُتيح لمن يرغب في المُشاركة في الدورة القادمة خريطة تفاعلية للمعرض، إذ بإمكان العارضين اختيار الموقع الشاغر الذي يرغبون فيه بشكل مباشر، واستكمال إجراءات الحجز كافة عن بُعد، فضلاً عن اختيار الخدمات الإضافية التي يرغبون فيها كتنظيم الأنشطة والفعاليات المُصاحبة للمعرض.

ويدعم النموذج الرقمي التفاعلي لـِ«المبيعات» اللغتين العربية والإنكليزية، وبإمكان العارضين والرعاة من خلاله اختيار باقات تسويقية متنوعة تلائم متطلباتهم واحتياجاتهم في تسويق علاماتهم التجارية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف دول العالم، وتتضمن بعض هذه الباقات مساحات مجانية ومزايا تسويقية قيّمة.

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