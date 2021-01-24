تعاون بين «قضاء أبوظبي» و«الطفولة المبكرة»

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، لدعم جهود حماية حقوق الطفل، وتطوير منظومة تنمية الأطفال، وحمايتهم وفق أسس راسخة ومتينة، تدعم الحفاظ على استقرار المجتمع.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على العمل البناء مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الملف الحيوي، من أجل توفير جميع المقومات الداعمة لحماية الطفل، والحفاظ على استقرار الأسر، وفق منظومة متكاملة، تسهم في تهيئة بيئة محفزة لتطور ونمو الطفل. وثمّن المستشار يوسف العبري، الدور الفاعل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في دعم برامج رعاية الطفولة، إلى جانب الاهتمام الذي توليه سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان عضو مجلس الأمناء، رئيسة اللجنة العليا في الهيئة، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان عضو مجلس الأمناء، للارتقاء بمنظومة تنمية الطفل.

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