محمد بن راشد قائد استثنائي يبث الطاقة الإيجابية ويحفز على الإبداع

المصدر: دبي- وائل نعيم

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً على شكر الناس وبث الطاقة الإيجابية لدى أفراد المجتمع، ومن يتابع نهج سموه القيادي يلاحظ أنه يركز بشكل خاص على قيمة «الشكر» كمصدر لبث الطاقة الإيجابية في فرق العمل والمجتمع على حد سواء، تحقيقاً للمزيد من الإنتاج النوعي، وترسيخ فضيلتي التفاؤل والتسامح.

ويسارع سموه في كل عمل لافت لأي موظف أو أحد أفراد المجتمع لشكره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مكرساً نهجاً إنسانياً في القيادة، إذ يعتبر سموه أن الشكر والقيادة شيئان متلازمان، فلا يوجد قائد لا يشكر الناس، ولا يجوز أن يكون قائداً من لا يشكر فريق عمله.

قائد ناجح

وباعتبار أن الشكر سمة من سمات القائد الإيجابي والناجح، نجد هذا الجانب في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ممهوراً بالعديد من رسائل الشكر التي وجهها سموه لأفراد المجتمع والموظفين والتي تعكس الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبث الروح الإيجابية وتكرس العطاء ثقافة وأسلوباً للحياة.

ففي الأمس أشاد سموه بموظف في إحدى محطات مترو دبي، واصفاً إياه بأنه نموذج للموظف الحكومي في الإمارات، وذلك في رد لسموه على تدوينة شكر وامتنان لذلك الموظف وجهتها إحدى مرتادات مترو دبي له، حيث ساعدها في إعادة شحن بطاقتها الخاصة بالمواصلات العامة «نول» من حسابه الشخصي، بعد أن أدرك أنها نسيت حافظة نقودها في منزلها، ليتبين لاحقاً أنها صحافية تقيم بدولة الإمارات.

ومنذ فترة ليست ببعيدة وجه سموه الشكر إلى رولا الخطيب، الإعلامية في قناة العربية، التي أبلغت بلدية دبي عن وجود طائر جريح لا يقوى على المشي بالقرب من أحد شواطئ دبي. كما وجّه سموه الشكر إلى البلدية للتحرك الفوري وإنقاذ الطائر. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن.. شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي.. ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب.. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا».

موقف إنساني

كما أمر سموه في يونيو 2018، بترقية الوكيل سالم عبدالله بن نبهان البدواوي مأمور جوازات في منفذ حتا الحدودي التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى رتبة وكيل أول، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 يونيو 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تثميناً من سموه لموقف الوكيل أول سالم خلال موقفه مع أحد المسافرين عبر المنفذ بإيجابية فريدة كما وصفها سموه، فبعد تعطل مركبة المسافر خلال مروره بمنفذ حتا في يوم الجمعة أول أيام العيد، فما كان منه إلا أن أعطاه سيارته لاستكمال عطلته رفقة أهله إلى سلطنة عمان.

خط الدفاع الأول

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساباته التواصلية على شبكة الإنترنت حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول، وذلك تقديراً لجهود كافة الفرق والكوادر الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة، في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، باذلين أقصى جهودهم وطاقتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات، حريصين على سلامة المجتمع الإماراتي بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة.

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